Февраль 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 23 22 20 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 03
Декабрь 30 27 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 06 05 04 02
Декабрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Октябрь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Август 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Июль 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Июнь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Май 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 08 07 06 05 04
Апрель 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Март 31 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Февраль 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Январь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 06 05 03 02
Декабрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Октябрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 02 01
Сентябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 06 05 04 03 02 01
Август 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Июль 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Июнь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Май 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Апрель 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Март 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Февраль 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Январь 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 11 10 09 04 03 02
Декабрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Октябрь 31 30 29 27 26 25 24 23 03
Сентябрь 30 28
Январь 01
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В Феодосии взяли пробы отремонтированного дорожного покрытия на ул.Победы

В Феодосии взяли пробы отремонтированного дорожного покрытия на ул.Победы

17:03 вчера

В Феодосии в пятницу, 3 февраля, для приёмки отремонтированного дорожного покрытия по улице Победы взяли пробы асфальтобетона. В результате отбора проб (кернов) на проезжей части появились пять отверстий.

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Завтра в Феодосии пройдёт сельхозярмарка

Завтра в Феодосии пройдёт сельхозярмарка

15:59 вчера

В соответствии с графиком проведения ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на территории городского округа Феодосия, в субботу, 4 февраля, ярмарки состоятся:

427 0 0
Желающих строить жильё экономкласса в Феодосии снова не нашлось

Желающих строить жильё экономкласса в Феодосии снова не нашлось

14:50 вчера

На участие в аукционе на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса в Феодосии снова не было подано ни одной заявки. Это следует из опубликованного Протокола рассмотрения заявок, опубликованном на сайте Феодосии на портале правительства Республики Крым.

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В Крыму при переброске воды в Феодосию и Керчь из 15 млн. куб. м «потерялись» 10 млн. куб. м

В Крыму при переброске воды в Феодосию и Керчь из 15 млн. куб. м «потерялись» 10 млн. куб. м

13:45 вчера

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил Госкомводхозу создать рабочую группу для выяснения причин больших технологических потерь воды (10 млн. куб. метров в год) при ее подаче в Керчь и Феодосию. Соответствующее поручение Аксёнов сделал в ходе рабочей встречи с председателем Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорем Вайлем.

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Афиша Феодосии

Афиша Феодосии

12:37 вчера

В городском доме культуры в субботу состоится юбилейный концерт театра «Парадокс».

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В Феодосии возбудили уголовное дело против «оконного» мошенника

В Феодосии возбудили уголовное дело против «оконного» мошенника

11:48 вчера

В Феодосии по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о завладении денежными средствами местного жителя под видом платы за установку пластиковых окон, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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В Феодосию прибыла икона Богородицы «Победительная»

В Феодосию прибыла икона Богородицы «Победительная»

10:26 вчера

Эта новописанная икона будет доставлена из Херсонеса в Москву. Крестным ходом побывала она в городах и селах Крыма. Есаул Союза казаков Феодосийского региона Борис Яремко рассказал, как с казаками встречали в Щебетовке икону из Судака, где ее чествовали 31 января – 1 февраля, а затем, сопровождая ее, побывали с молебнами в храмах Щебетовки, Коктебеля и Насыпного.

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В аптеках и магазинах Феодосии нашли незаконную спиртосодержащую продукцию

В аптеках и магазинах Феодосии нашли незаконную спиртосодержащую продукцию

09:25 вчера

Роспотребнадзор открыл "Горячую линию", куда вы можете сообщить о фактах незаконной торговли такой продукцией

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Президентом футбольного клуба «Кафа» (Феодосия) стал Артём Ермуракий

Президентом футбольного клуба «Кафа» (Феодосия) стал Артём Ермуракий

16:09 02.02

Начальник Отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью администрации Феодосии Артём Ермуракий стал президентом футбольного клуба «Кафа», сменив на этом посту депутата феодосийского горсовета Владимира Кораблёва. Об этом сообщает Кирилл Иванов, передаёт Феодосийский спортивный портал.

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Завтра в Орджоникидзе пройдёт сельхозярмарка

Завтра в Орджоникидзе пройдёт сельхозярмарка

15:32 02.02

В соответствии с графиком проведения ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на территории городского округа Феодосия, в пятницу, 3 февраля, ярмарка состоится в пгт.Орджоникидзе на площади у Дома культуры.

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Более ста человек примут участие в слете крымских «моржей» в Феодосии

Более ста человек примут участие в слете крымских «моржей» в Феодосии

14:49 02.02

В эти выходные, 4 и 5 февраля, в Феодосии состоятся торжественные мероприятия, посвященные 28-летию вывода войск из Афганистана и предстоящему Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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Крымские спасатели ликвидировали «пожар» на феодосийском судостроительном заводе «Море»

Крымские спасатели ликвидировали «пожар» на феодосийском судостроительном заводе «Море»

13:21 02.02

В Феодосии 31 января на базе Судостроительного завода «Море» состоялись совместные пожарно-тактические занятия сил и средств ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», огнеборцев 19-ой и 20-ой пожарно-спасательных частей 4 пожарно-спасательного отряда ФПС по РК и сотрудников завода, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

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В Феодосии из сейфа одной из фирм похитили 1,2 млн. рублей

В Феодосии из сейфа одной из фирм похитили 1,2 млн. рублей

12:06 02.02

Руководители одной из фейодосийских фирм обратились в полицию с заявлением о том, что из сейфа учреждения были похищены денежные средства в размере 1 млн. 225 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Прямая речь:
  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Наталья: Наталья:

    – Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений!

    Альберт: Альберт:

    – За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!

  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Смаил Мустафаевич: Смаил Мустафаевич:

    – Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим!

    Ульяна: Ульяна:

    – Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!

  • Как часто вы посещаете музеи?
    Борис Иосифович: Борис Иосифович:

    – Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.

    Валентина Ивановна: Валентина Ивановна:

    – Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.

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СМС мнения читателей:
  • +7 978 756 20***

    Ув. абоненты водоканала с ул.Московская и Энгельса, вы очень хорошего мнения о его сотрудниках. Мы жители ул.Октябрьская и пер.Разина не можем добиться устранения аварии с мая 2016 года. Уже подключили министерство ЖКХ РК, наш исполком не реагирует, но воз и ныне там, наверное, нашим чиновникам воды не жалко.

    09:48 вчера
  • +7 978 055 45***

    Баня «Якорь» - готовая декорация для съемок триллеров и фильмов ужаса. А, казалось бы, так несложно забить окна, двери, прикрыть это позорище и не допускать дальнейшего варварства.

    09:49 вчера
  • +7 978 023 35***

    Вчера наблюдала, как старенькая бабушка со своей жалкой пенсии кормила бездомную собаку куриными лапами. А наши власти который год кормят нас обещаниями построить питомник и стерилизовать животных. А вместо этого убивают собак и бездарно разбазаривают государственные деньги. Стыдно за вас, хозяева города! А вот бабушка – Человек с большой буквы.

    09:49 вчера
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