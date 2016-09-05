Январь 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 23 22 20 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 03
Декабрь 30 27 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 06 05 04 02
Декабрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Октябрь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Август 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Июль 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Июнь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Май 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 08 07 06 05 04
Апрель 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Март 31 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Февраль 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Январь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 06 05 03 02
Декабрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Октябрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 02 01
Сентябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 06 05 04 03 02 01
Август 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Июль 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Июнь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Май 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Апрель 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Март 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Февраль 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Январь 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 11 10 09 04 03 02
Декабрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Октябрь 31 30 29 27 26 25 24 23 03
Сентябрь 30 28
Январь 01
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Феодосия вошла в ТОП-10 курортов РФ

Феодосия вошла в ТОП-10 курортов РФ

16:10 вчера

Феодосия вошла в десятку популярных российских курортов для отдыха среди иностранных туристов в 2017 году, став при этом из крымских городов самым дешевым для проживания.

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Стартовала Декларационная кампания-2017

Стартовала Декларационная кампания-2017

14:51 вчера

С января 2017 года стартовала декларационная кампания по декларированию доходов, полученных в 2016 году. Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым напоминает об обязанности предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ отдельными категориями граждан.

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В Феодосии на Даче Стамболи благоустраивают прилегающую территорию

В Феодосии на Даче Стамболи благоустраивают прилегающую территорию

12:23 вчера

В Феодосии на Даче Стамболи благоустраивают часть лапидарного дворика, на которой долгое время, сваленными в кучу, лежали караимские надгробия. Сейчас плиты расставлены в соответствии с караимскими традициями, а в планах – установка информационных стендов и мощение плиткой подхода к ним.

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Феодосийский театр «Парадокс» зовет на юбилей

Феодосийский театр «Парадокс» зовет на юбилей

11:10 вчера

В Феодосии 4 февраля в 16:00 в Городском Доме культуры пройдет грандиозное представление, посвященное 25-летию единственному муниципальному театру Республики Крым – Феодосийскому театру «Парадокс».

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Феодосийских перевозчиков обвиняют в мошенничестве

Феодосийских перевозчиков обвиняют в мошенничестве

09:35 вчера

Перед судом предстанут двое феодосийских автоперевозчиков по обвинению в мошенничестве при получении компенсации за льготный проезд граждан. Известно, что обвиняемые незаконно получили компенсацию в размере более 4,7 млн. рублей.

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Оплата страховых взносов обособленными подразделениями осуществляется только в случае наделения соответствующими полномочиями

Оплата страховых взносов обособленными подразделениями осуществляется только в случае наделения соответствующими полномочиями

08:06 вчера

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Количество онкобольных в Феодосии высокое

Количество онкобольных в Феодосии высокое

16:04 28.01

Врач-онколог Феодосийского медицинского центра Владимир Михайлюк сообщил агентству «Крыминформ», что на протяжении нескольких лет число онкобольных не снижается. В среднем ежегодно на учет ставят 350-400 человек. За последнее время онкология помолодела в среднем на 10 лет: если в минувшие годы средний возраст онкологических больных составлял 60-70 лет, то теперь 50-60 лет.

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Феодосийцы смогут экономить на госпошлине

Феодосийцы смогут экономить на госпошлине

14:32 28.01

Теперь пользователи Единого портала государственных услуг смогут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины, сообщает Отделение №6 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым.

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Оперативное видео задержания начальника УГХиП администрации Феодосии Андрея Тютрина

Оперативное видео задержания начальника УГХиП администрации Феодосии Андрея Тютрина

12:22 28.01

В сети Интернет на YouTube опубликовано видео задержания руководителя Управления городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии Андрея Тютрина, снятое оперативниками ФСБ.

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В Феодосии появится новое футбольное поле

В Феодосии появится новое футбольное поле

10:58 28.01

Министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева сообщила о том, что через год в Феодосии планируется монтаж нового футбольного поля с искусственным покрытием, передает пресс-служба Министерства спорта РК.

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Корабли Черноморского флота выстроятся на рейде Феодосии в день рождения Айвазовского

Корабли Черноморского флота выстроятся на рейде Феодосии в день рождения Айвазовского

09:02 28.01

Корабли Черноморского флота выстроятся на рейде Феодосии в честь 200-летия художника-мариниста И. К. Айвазовского. Об этом сообщил Туристический портал Крыма со ссылкой на начальника отдела администрации Феодосии по вопросам культуры Альберта Доржеева.

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В Феодосии заработал Молодежный совет

В Феодосии заработал Молодежный совет

08:06 28.01

При Феодосийском городском совете создали Молодежный общественный совет, в состав которого вошли 15 парней и девушек в возрасте от 16 до 29 лет. На первом заседании в конце января ребята выбрали председателя Молодежного совета, заместителя председателя и секретаря.

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Завтра в Феодосии пройдёт сельхозярмарка

Завтра в Феодосии пройдёт сельхозярмарка

16:44 27.01

В соответствии с графиком проведения ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на территории городского округа Феодосия, в субботу, 28 января, ярмарки состоятся:

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Прямая речь:
  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Наталья: Наталья:

    – Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений!

    Альберт: Альберт:

    – За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!

  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Смаил Мустафаевич: Смаил Мустафаевич:

    – Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим!

    Ульяна: Ульяна:

    – Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!

  • Как часто вы посещаете музеи?
    Борис Иосифович: Борис Иосифович:

    – Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.

    Валентина Ивановна: Валентина Ивановна:

    – Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.

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СМС мнения читателей:
  • +7 978 701 28***

    *часть текста отсутствует* по улице и водоканал не чешется, надо установить плату для населения 50 руб., а разницу пусть платит водоканал из своего кармана. 

    09:38 28.01
  • +7 916 805 60***

    Глядя на бардак в США с приходом к власти Трампа, думается, что наши «демократы» тоже скопируют. А надо их не только штрафовать за погромы, а еще лишать всяких госльгот, даже пенсии до следующих выборов. Зритель. 

    09:38 28.01
  • + 7 978 898 64***

    По инфор. работников автовокзала, готовится массовое убийство собачек, прописавшихся на территории автовокзала. Директор направил письмо в горадминистрацию о проведении акции. Бог мой, 4-6 бездомных, беззлобных существ, какой ненавистью надо пылать, так и до людей недалеко.

    09:37 28.01
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