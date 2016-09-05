Прямая речь: Чего Вы ждете от 2017 года? Наталья: – Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений! Альберт: – За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!

Чего Вы ждете от 2017 года? Смаил Мустафаевич: – Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим! Ульяна: – Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!

Как часто вы посещаете музеи? Борис Иосифович: – Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже. Валентина Ивановна: – Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.