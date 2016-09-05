Январь 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 23 22 20 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 03
Декабрь 30 27 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 06 05 04 02
Декабрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Октябрь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Август 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Июль 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Июнь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Май 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 08 07 06 05 04
Апрель 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Март 31 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Февраль 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Январь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 06 05 03 02
Декабрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Октябрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 02 01
Сентябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 06 05 04 03 02 01
Август 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Июль 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Июнь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Май 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Апрель 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Март 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Февраль 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Январь 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 11 10 09 04 03 02
Декабрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Октябрь 31 30 29 27 26 25 24 23 03
Сентябрь 30 28
Январь 01
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Новый год у елочки Феодосии

Новый год у елочки Феодосии

10:59 сегодня

В этом году празднование Нового года обошлось без официальных мероприятий у елки на Привокзальной площади

133 0 0
В декабре два десятка феодосийцев пострадали из-за гололеда

В декабре два десятка феодосийцев пострадали из-за гололеда

10:21 сегодня

Первый месяц зимы в Феодосии выдался довольно снежным, скользким и богатым на обращения местных жителей в скорую помощь по поводу травм, полученных в результате падений на улицах города. Об этом «Кафе» рассказал заведующий Феодосийской станцией скорой медицинской помощи Виталий Быстров.

81 0 0
Под Феодосией автобус стал причиной столкновения двух Мерседесов, травмировано 7 человек

Под Феодосией автобус стал причиной столкновения двух Мерседесов, травмировано 7 человек

10:00 сегодня

299 0 0
Для перехода на ЕНВД заявление необходимо подать не позднее 13 января

Для перехода на ЕНВД заявление необходимо подать не позднее 13 января

09:06 сегодня

В связи с увеличением в 4 раза ставки налога, уплачиваемого на патентной системе налогообложения, самой популярной среди предпринимателей системой налогообложения является «Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД).

110 0 0
Уважаемые сотрудники и ветераны внутренних дел, а также жители города Феодосии!

Уважаемые сотрудники и ветераны внутренних дел, а также жители города Феодосии!

17:27 31.12

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!

642 0 14
В Крыму проезд в пригородных поездах подорожает

В Крыму проезд в пригородных поездах подорожает

16:26 31.12

С 1 января 2017 года увеличится стоимость билета для проезда в пригородных поездах по территории Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

440 0 0
В музее Грина выставили современных художников

В музее Грина выставили современных художников

15:07 31.12

29 декабря в феодосийском музее А. Грина открылась 15-я выставка работ современных художников. На выставке представлено более 70 авторских работ.

277 0 0
Вчера автобус Ростов-на-Дону - Ялта застрял в снегу за Щебетовкой

Вчера автобус Ростов-на-Дону - Ялта застрял в снегу за Щебетовкой

15:04 31.12

Никто не пострадал. Пассажиров разместили в Коктебеле, пока трассу посыпали песком.

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В Феодосии в новогоднюю ночь пустят дежурные автобусы

В Феодосии в новогоднюю ночь пустят дежурные автобусы

13:04 31.12

В ночь с 31 декабря на 1 января в Феодосии будут организованы дежурные автобусные рейсы по основным маршрутам Феодосийского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации города.

587 0 0
В Крыму на станции Владиславовка завершен ремонт вокзала

В Крыму на станции Владиславовка завершен ремонт вокзала

11:30 31.12

Крымская железная дорога (КЖД) завершила капитальный ремонт фасада и помещений железнодорожного вокзала станции Владиславовка, торжественное открытие которого состоялось 27 декабря.

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Уважаемые жители города Феодосии!

Уважаемые жители города Феодосии!

10:13 31.12

ОМВД России по г. Феодосии информирует Вас о том, что с 3 января 2017 года по 16 января 2017 года прием заявлений и выдача справок об отсутствии (наличии) судимости временно осуществляться не будет.

274 0 0
Феодосийский местный бюджет-2016 был высокодотационным

Феодосийский местный бюджет-2016 был высокодотационным

09:06 31.12

Бюджет Феодосийского округа в 2016 году оставался высокодотационным. По словам главы города Светланы Гевчук, собственными налоговыми и неналоговыми поступлениями обеспечилась лишь четвертая часть сводного бюджета.

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Феодосийцы могут присоединиться ко всемирной акции «Побегай первого января»

Феодосийцы могут присоединиться ко всемирной акции «Побегай первого января»

17:20 30.12

Известный российский бегун-путешественник, член Русского географического общества Александр Капер приглашает жителей города Феодосия присоединиться к всемирной акции «Побегай первого января» и пробежаться с ним 1 января в 12:00 от городской елки на привокзальной площади по набережной.

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Прямая речь:
  • Как часто вы посещаете музеи?
    Борис Иосифович: Борис Иосифович:

    – Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.

    Валентина Ивановна: Валентина Ивановна:

    – Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.

  • Как часто вы посещаете музеи?
    Татьяна Петровна: Татьяна Петровна:

    – К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Последний раз была в галерее Айвазовского в прошлом году. Занимаюсь внуками, вожу их на тренировки всевозможные, а на музеи времени совсем не остается. А в галерее очень понравилось – люблю в спокойной, неторопливой обстановке рассматривать прекрасные работы.

    Раиса Мефодиевна: Раиса Мефодиевна:

    – Часто бываю в разъездах, поэтому не всегда удается посетить какой-нибудь музей. Очень люблю творчество Айвазовского и изобразительное искусство в целом. Раньше, когда бывала в Ленинграде, всегда посещала картинные галереи. Сейчас, к сожалению, на это остается не так много времени, да и возраст уже не тот, чтобы по музеям ходить.

  • Как Вы относитесь к возможному переносу памятников Ленину и Назукину?
    Виктор Николаевич: Виктор Николаевич:

    – Феодосия – город воинской славы, поэтому стеле нужно найти достойное место, не на задворках. Летом много отдыхающих и по закоулкам люди не ходят. Но я считаю, что делать это нужно не за счет памятника Ленину. По поводу Назукина – не знаю.

    Светлана Александровна: Светлана Александровна:

    – Ленин должен остаться на своем месте. Он изначально стоит на площади, и раньше вместо него ничего не было. Мы 70 лет жили с этим памятником – пусть он и дальше стоит. Это история и ее нельзя перекроить.

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СМС мнения читателей:
  • + 7 978 861 70***

    Когда же перестанут над нами издеваться? Центр города сияет огнями, несмотря на гололед – ни одного фонаря! Шли с детьми после выступления, чуть ноги не поломали!

    09:29 30.12
  • +7 978 849 34***

    Уберите помойку по пер.Айвазовского, жители близлежащих домов и магазинов набросали. Позор!

    14:07 30.12
  • + 7 978 214 50***

    Коктебель вторые сутки без воды. Кто-нибудь может объяснить, что происходит?

    09:29 30.12
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