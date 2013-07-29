Февраль 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 23 22 20 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 03
Декабрь 30 27 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 06 05 04 02
Декабрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Октябрь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Август 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Июль 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Июнь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Май 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 08 07 06 05 04
Апрель 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Март 31 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Февраль 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Январь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 06 05 03 02
Декабрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Октябрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 02 01
Сентябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 06 05 04 03 02 01
Август 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Июль 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Июнь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Май 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Апрель 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Март 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Февраль 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Январь 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 11 10 09 04 03 02
Декабрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Октябрь 31 30 29 27 26 25 24 23 03
Сентябрь 30 28
Январь 01
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В Феодосии по требованию прокуратуры исключены из муниципальных контрактов завышенные штрафы для предпринимателей

В Феодосии по требованию прокуратуры исключены из муниципальных контрактов завышенные штрафы для предпринимателей

16:31 вчера

Прокуратура г. Феодосии провела проверку исполнения законодательства при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

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Выявлен факт хранения наркотиков

Выявлен факт хранения наркотиков

15:22 вчера

Сотрудники ОМВД Феодосии получили оперативную информацию о возможной причастности местного жителя к незаконному хранению наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Феодосии.

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В Феодосии обсудят проект планировки территории под строительство нефтеперерабатывающего комплекса

В Феодосии обсудят проект планировки территории под строительство нефтеперерабатывающего комплекса

13:42 вчера

В Феодосии состоятся публичные слушания по проекту планировки и межевания территории нефтеперерабатывающего комплекса (установка вакуумной перегонки мазута для получения сырья каталитического или гидрокрекинга) в районе «Ближние камыши».

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Феодосийцев призывают заботиться о лебедях

Феодосийцев призывают заботиться о лебедях

12:30 вчера

На феодосийской набережной представители Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым совместно с представителями экологического надзора Восточно-Крымского региона Минприроды Крыма провели эколого-просветительскую акцию среди жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.

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Кто обязан декларировать доходы?

Кто обязан декларировать доходы?

11:21 вчера

Ежегодно, в период с 1 января по 30 апреля, по всей России проходит кампания по декларированию доходов, полученных в прошлом году. В этом году, в связи с тем, что 30 апреля является выходным днем, декларационная кампания закончится 2 мая.

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С начала года в Феодосийском регионе зафиксировано 12 пожаров

С начала года в Феодосийском регионе зафиксировано 12 пожаров

10:11 вчера

С начала 2017 года феодосийскими спасателями на территории региона зафиксировано уже 12 пожаров, а за весь прошлый год – более 70-ти. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности по г. Феодосии управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Республике Крым Евгений Ларченко, передает информагенство Крыминформ.

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Феодосийское отделение партии «Единая Россия» лишилось секретаря

Феодосийское отделение партии «Единая Россия» лишилось секретаря

09:05 вчера

Лидер феодосийского отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Светлана Гевчук заявила о сложении полномочий секретаря. Это произошло на политсовете феодосийского отделения партии в пятницу, 3 февраля.

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На телеканале «Культура» покажут передачу о Феодосии

На телеканале «Культура» покажут передачу о Феодосии

08:05 вчера

На федеральном телеканале «Культура» 12 февраля в эфир выйдет передача «Феодосия Айвазовская», съемки которой проходили в Феодосии осенью прошлого года.

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Наркодельцы заспамили феодосийцев в вайбере

Наркодельцы заспамили феодосийцев в вайбере

14:43 04.02

Неугомонные наркодельцы рассылают феодосийцам сообщения вViber, рекламируя анонимную торговую площадку по продаже психоактивных веществ.

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МУП «Каскад» информирует феодосийцев о необходимости заключения договоров на вывоз мусора

МУП «Каскад» информирует феодосийцев о необходимости заключения договоров на вывоз мусора

13:12 04.02

Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, бюджетным организациям, жителям частного сектора, а также жителям многоквартирных домов, которые перешли на непосредственное управление, в обязательном порядке необходимо заключить договор на вывоз мусора. Об этом сообщил директор МУП «Каскад» Алексей Погорелов.

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В Феодосии не выявлено фактов незаконной торговли

В Феодосии не выявлено фактов незаконной торговли

11:50 04.02

Сотрудники отдела по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг администрации Феодосии совместно с сотрудниками полиции продолжают проводить на территории округа рейды по выявлению фактов несанкционированной торговли. Очередной рейд по центральным феодосийским улицам не зафиксировал грубых нарушений.

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Оплатить налоги можно не выходя из дома

Оплатить налоги можно не выходя из дома

10:45 04.02

До недавнего времени услуга по онлайн оплате налоговых платежей была недоступна для крымских налогоплательщиков. В конце прошлого года Управлением ФНС России по Республике Крым была проведена работа в части электронного обмена между налоговыми органами и кредитными организациями относительно онлайн оплаты налогов через электронные сервисы.

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Отключение от водоканализационных сетей при нарушении абонентом действующего законодательства

Отключение от водоканализационных сетей при нарушении абонентом действующего законодательства

09:32 04.02

При нарушениях абонентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г. Феодосийский филиал ГУЛ РК «Вода Крыма» (далее - Водоканал) вправе временно ограничить или прекратить холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также отказаться от исполнения договора водоснабжения и водоотведения, расторгнув его при этом.

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Прямая речь:
  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Наталья: Наталья:

    – Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений!

    Альберт: Альберт:

    – За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!

  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Смаил Мустафаевич: Смаил Мустафаевич:

    – Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим!

    Ульяна: Ульяна:

    – Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!

  • Как часто вы посещаете музеи?
    Борис Иосифович: Борис Иосифович:

    – Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.

    Валентина Ивановна: Валентина Ивановна:

    – Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.

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СМС мнения читателей:
  • +7 978 756 20***

    Ув. абоненты водоканала с ул.Московская и Энгельса, вы очень хорошего мнения о его сотрудниках. Мы жители ул.Октябрьская и пер.Разина не можем добиться устранения аварии с мая 2016 года. Уже подключили министерство ЖКХ РК, наш исполком не реагирует, но воз и ныне там, наверное, нашим чиновникам воды не жалко.

    09:48 03.02
  • +7 978 055 45***

    Баня «Якорь» - готовая декорация для съемок триллеров и фильмов ужаса. А, казалось бы, так несложно забить окна, двери, прикрыть это позорище и не допускать дальнейшего варварства.

    09:49 03.02
  • +7 978 023 35***

    Вчера наблюдала, как старенькая бабушка со своей жалкой пенсии кормила бездомную собаку куриными лапами. А наши власти который год кормят нас обещаниями построить питомник и стерилизовать животных. А вместо этого убивают собак и бездарно разбазаривают государственные деньги. Стыдно за вас, хозяева города! А вот бабушка – Человек с большой буквы.

    09:49 03.02
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