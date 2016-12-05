Февраль 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 23 22 20 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 03
Декабрь 30 27 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Декабрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Ноябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Октябрь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Сентябрь 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Август 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июль 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Июнь 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Май 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Апрель 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Март 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Февраль 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Январь 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 06 05 04 02
Декабрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Ноябрь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Октябрь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Сентябрь 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Август 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Июль 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Июнь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Май 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 08 07 06 05 04
Апрель 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 04 03 02 01
Март 31 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Февраль 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Январь 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 06 05 03 02
Декабрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 01
Ноябрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Октябрь 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 02 01
Сентябрь 30 29 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 06 05 04 03 02 01
Август 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Июль 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Июнь 30 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 09 07 06 05 04 03 02
Май 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Апрель 30 29 28 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 05 04 03 02 01
Март 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Февраль 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 09 08 07 06 05 04 02 01
Январь 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 11 10 09 04 03 02
Декабрь 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 08 07 06 05 04 03 01
Ноябрь 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 05 03 02 01
Октябрь 31 30 29 27 26 25 24 23 03
Сентябрь 30 28
Январь 01
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В Феодосии автомобилям с «мигалкой» разрешают безнаказанно калечить людей?

В Феодосии автомобилям с «мигалкой» разрешают безнаказанно калечить людей?

14:49 сегодня

В редакцию газеты «Кафа» обратился гр-н Шелкович В.А. В своём обращении он указывает, что попал в ДТП с автомобилем принадлежащим одной из специальных служб, что данное преступление укрывается правоохранительными органами, чтобы избежать огласки.

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На Фронтовом водохранилище заменят километровый участок водовода

На Фронтовом водохранилище заменят километровый участок водовода

14:33 сегодня

Феодосийский филиал ГУП «Вода Крыма» планирует произвести замену изношенного километрового участка водовода на Фронтовом водохранилище в рамках общей работы по минимизации потерь. Об этом сообщил руководитель феодосийского подразделения Андрей Чимпоеш, передает информагенство Крыминформ.

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В Феодосии состоится круглый стол «Героические страницы Великой Отечественной войны»

В Феодосии состоится круглый стол «Героические страницы Великой Отечественной войны»

14:12 сегодня

В Феодосийском музее древностей 3 февраля в 14:00 состоится круглый стол "Героические страницы Великой Отечественной войны", посвященный 74-й годовщине окончания Сталинградской битвы и 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

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График проведения сельхозярмарок на территории городского округа Феодосия в феврале 2017 года

График проведения сельхозярмарок на территории городского округа Феодосия в феврале 2017 года

12:10 сегодня

На территории городского округа Феодосия в феврале состоятся 23 ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

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Прокуратура разъясняет

Прокуратура разъясняет

11:06 сегодня

Федеральным законом от 05.12.2016 №412-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях был дополнен статьей 9.23.

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Вниманию абитуриентов!

Вниманию абитуриентов!

10:02 сегодня

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Феодосии проводит набор на очное бюджетное (бесплатное) обучение в высшие учебные заведения МВД России из числа гражданской молодежи в возрасте до 25 лет (на год поступления), являющихся гражданами Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности, и успешно прошедшие конкурсные вступительные испытания. Срок обучения – 5 лет.

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Уличное освещение в Феодосии отключают в часы «максимум»

Уличное освещение в Феодосии отключают в часы «максимум»

08:34 сегодня

Глава администрации Феодосии Станислав Крысин попросил представителей РЭСа по возможности не отключать уличное освещение во время, когда дети возвращаются домой со школы.

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Фонд социального страхования Российской Федерации информирует

Фонд социального страхования Российской Федерации информирует

17:16 31.01

О порядке назначения и выплаты страхового обеспечения.

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«Студенческий десант» высадился в ОМВД России по г. Феодосия

«Студенческий десант» высадился в ОМВД России по г. Феодосия

16:30 31.01

25 января 2017 студенты Феодосийского политехнического техникума в свой праздник посвященного «Дню студента» на некоторое время окунулись в будни полицейских.

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Курортный сезон в Феодосии: фестивали пива и вина и корабли на рейде

Курортный сезон в Феодосии: фестивали пива и вина и корабли на рейде

15:42 31.01

Наступивший 2017 год обещает феодосийцам быть богатым на культурно-массовые мероприятия. Кроме торжеств, посвященных празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения И. К. Айвазовского, жителей и гостей города ожидают как полюбившиеся старые, так и совершенно новые для Феодосии фестивали.

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В Феодосии центральная городская библиотека им. А. Грина приглашает на встречу

В Феодосии центральная городская библиотека им. А. Грина приглашает на встречу

13:41 31.01

Центральная городская библиотека им. А. Грина совместно с картинной галереей И. К. Айвазовского приглашает жителей и гостей Крыма в четверг, 2 февраля, в 12:00 на мероприятие «Ратная кисть художника. Героика русского флота в живописи И. К. Айвазовского».

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В Феодосии МУПы не должны работать в убыток

В Феодосии МУПы не должны работать в убыток

11:51 31.01

В Феодосийском округе не должно быть убыточных муниципальных унитарных предприятий. Если МУП работает в убыток, тогда его необходимо ликвидировать, заявил глава администрации Феодосии Станислав Крысин.

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Феодосийцы продолжают «плясать под дудку» мошенников

Феодосийцы продолжают «плясать под дудку» мошенников

10:44 31.01

Недавно в Феодосии были зарегистрированы два факта электронного мошенничества. Местные жители продолжают верить телефонным аферистам и переводить на их счета деньги.

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Прямая речь:
  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Наталья: Наталья:

    – Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений!

    Альберт: Альберт:

    – За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!

  • Чего Вы ждете от 2017 года?
    Смаил Мустафаевич: Смаил Мустафаевич:

    – Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим!

    Ульяна: Ульяна:

    – Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!

  • Как часто вы посещаете музеи?
    Борис Иосифович: Борис Иосифович:

    – Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.

    Валентина Ивановна: Валентина Ивановна:

    – Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.

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СМС мнения читателей:
  • +7 916 805 60***

    Сегодня при всеобщей компьютеризации не надо выдумывать, как наказать хулигана за то, что поднял руку на врача, пусть об этом будет запись в страховом свидетельстве навечно. Ох! Вылечат его, не позавидуешь. Да!

    17:02 сегодня
  • +7 978 893 85***

    На митинг, посвященный жертвам красного террора пришло мало людей, потому что поздно о нем объявили и вскользь. А время совпало с окончанием Литургии в храмах и нужно было выбирать между причастием и митингом. Но дело хорошее, нужное! Очень! Кубанские казаки в Феодосии. 

    09:00 сегодня
  • +7 978 832 69***

    Ответ особо одаренному абоненту, если такой умный надо было самому выйти на Рождество хоть за два двойных оклада, и хватит врать, мы каждый день сгребаем листву и каждый день вывозим, и за такими, как ты, тонны мусора каждый день выгребаем.

    17:02 сегодня
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