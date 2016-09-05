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Прямая речь:
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Чего Вы ждете от 2017 года?
Наталья:
– Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений!
Альберт:
– За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!
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Чего Вы ждете от 2017 года?
Смаил Мустафаевич:
– Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим!
Ульяна:
– Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!
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Как часто вы посещаете музеи?
Борис Иосифович:
– Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.
Валентина Ивановна:
– Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.
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Газовое хозяйство А.В. Сердюк выбросил деньги на ветер, напечатав листовки и загрузив почтальонов в новогодние праздники ненужной беготней, т.к. народ уже давно заплатил еще в первой декаде декабря больше, чем предъявили они. На смех курам и огненному петуху.
11:15
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+7 978 027 64***
Сельхозярмарки – это издевательство над людьми, цены на ярмарках, как в магазинах, даже выше. Приезжайте в пгт. Приморский, ул.Гагарина,1 (остановка автобуса 106).
11:16
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Когда кончится произвол вашего любимого депутата директора кладбища, я хоронила любимую подругу, цены в магазине на кладбище заоблачные. Все купили в другой ритуальной службе и начались все неприятности утром перед похоронами начали мотать душу, что не подходит гроб, но после скандала все подошло, вся причина, что купили не у них, а потом сказали поедет только катафалк и четыре родственника, нет дороги, даже внуки не смогли бросить последний ком земли, за что отдали им 20 тысяч рублей?
11:16
сегодня
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