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Прямая речь:
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Чего Вы ждете от 2017 года?
Наталья:
– Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений!
Альберт:
– За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!
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Чего Вы ждете от 2017 года?
Смаил Мустафаевич:
– Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим!
Ульяна:
– Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!
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Как часто вы посещаете музеи?
Борис Иосифович:
– Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.
Валентина Ивановна:
– Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.
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СМС мнения читателей:
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+7 978 756 20***
Ув. абоненты водоканала с ул.Московская и Энгельса, вы очень хорошего мнения о его сотрудниках. Мы жители ул.Октябрьская и пер.Разина не можем добиться устранения аварии с мая 2016 года. Уже подключили министерство ЖКХ РК, наш исполком не реагирует, но воз и ныне там, наверное, нашим чиновникам воды не жалко.
09:48
03.02
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+7 978 055 45***
Баня «Якорь» - готовая декорация для съемок триллеров и фильмов ужаса. А, казалось бы, так несложно забить окна, двери, прикрыть это позорище и не допускать дальнейшего варварства.
09:49
03.02
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+7 978 023 35***
Вчера наблюдала, как старенькая бабушка со своей жалкой пенсии кормила бездомную собаку куриными лапами. А наши власти который год кормят нас обещаниями построить питомник и стерилизовать животных. А вместо этого убивают собак и бездарно разбазаривают государственные деньги. Стыдно за вас, хозяева города! А вот бабушка – Человек с большой буквы.
09:49
03.02
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