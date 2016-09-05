Прямая речь: Как часто вы посещаете музеи? Борис Иосифович: – Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже. Валентина Ивановна: – Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.

Как часто вы посещаете музеи? Татьяна Петровна: – К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Последний раз была в галерее Айвазовского в прошлом году. Занимаюсь внуками, вожу их на тренировки всевозможные, а на музеи времени совсем не остается. А в галерее очень понравилось – люблю в спокойной, неторопливой обстановке рассматривать прекрасные работы. Раиса Мефодиевна: – Часто бываю в разъездах, поэтому не всегда удается посетить какой-нибудь музей. Очень люблю творчество Айвазовского и изобразительное искусство в целом. Раньше, когда бывала в Ленинграде, всегда посещала картинные галереи. Сейчас, к сожалению, на это остается не так много времени, да и возраст уже не тот, чтобы по музеям ходить.

Как Вы относитесь к возможному переносу памятников Ленину и Назукину? Виктор Николаевич: – Феодосия – город воинской славы, поэтому стеле нужно найти достойное место, не на задворках. Летом много отдыхающих и по закоулкам люди не ходят. Но я считаю, что делать это нужно не за счет памятника Ленину. По поводу Назукина – не знаю. Светлана Александровна: – Ленин должен остаться на своем месте. Он изначально стоит на площади, и раньше вместо него ничего не было. Мы 70 лет жили с этим памятником – пусть он и дальше стоит. Это история и ее нельзя перекроить.