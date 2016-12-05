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Прямая речь:
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Чего Вы ждете от 2017 года?
Наталья:
– Я не местная, но в Крыму иногда бываю. Шокировало и удивило сразу, - это то, что все заброшено, запущено. Хочется, чтобы все покрасили, отреставрировали, чтобы Феодосия засияла новыми красками. Год у меня начался с путешествия, поэтому от 2017 года я жду еще поездок, новых любимых маршрутов и радости. В этом году всем желаю новых, интересных впечатлений!
Альберт:
– За год – не научишься, неделю можно пропустить, ничего не потеряешь. Поэтому в первый учебный день я здесь. Хотелось бы видеть в новом году отреставрированные фасады зданий, которые находятся напротив моря, ведь это лицо города, по их виду о городе складывается впечатление. Для себя я жду новых знаний и умений, а также, чтобы он обязательно был счастливее, нежели 2016!
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Чего Вы ждете от 2017 года?
Смаил Мустафаевич:
– Загадывать пока еще ничего не загадывали. Не хочется, конечно, потерь, болезней, а со всем остальным справимся! Обычно желают, чтобы новый год был лучше предыдущего, но в жизни не все идет, как хочется. Поживем – увидим!
Ульяна:
– Я жду вкусной еды в школьной столовой. Я жду интересной, познавательной учебы. Хочу, чтобы родители были здоровы и чаще улыбались!
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Как часто вы посещаете музеи?
Борис Иосифович:
– Два года назад побывал во всех феодосийских музеях. А вообще, раньше мы с моими товарищами-пенсионерами, по меньшей мере, два раза в год ходили в музеи. Сейчас наши ряды поредели, а музеи мы стали посещать реже.
Валентина Ивановна:
– Были в краеведческом музее, в картинной галерее. Спасибо внучке, которая в таком возрасте, когда все интересно – сама бы я, может быть, и не ходила. Хотя мне, конечно, тоже очень нравится посещать музеи. Но на деле внучка является моим главным мотиватором, чтобы соприкоснуться с прекрасным.
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СМС мнения читателей:
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Сегодня при всеобщей компьютеризации не надо выдумывать, как наказать хулигана за то, что поднял руку на врача, пусть об этом будет запись в страховом свидетельстве навечно. Ох! Вылечат его, не позавидуешь. Да!
17:02
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На митинг, посвященный жертвам красного террора пришло мало людей, потому что поздно о нем объявили и вскользь. А время совпало с окончанием Литургии в храмах и нужно было выбирать между причастием и митингом. Но дело хорошее, нужное! Очень! Кубанские казаки в Феодосии.
09:00
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Ответ особо одаренному абоненту, если такой умный надо было самому выйти на Рождество хоть за два двойных оклада, и хватит врать, мы каждый день сгребаем листву и каждый день вывозим, и за такими, как ты, тонны мусора каждый день выгребаем.
17:02
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